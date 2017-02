Dette skal TIL-toppene gjøre i Spania: – Vi er ikke på noen guttetur

Direktøren, styrelederen, to styremedlemmer og kommunikasjonssjefen er blant dem som reiser med «Gutan» til La Manga.

Ikke bare spillere og trenere forlater det kalde nord til fordel for den spanske solkysten onsdag formiddag. Det gjør også flere i TILs toppledelse.

Med på turen til La Manga er i tillegg til sportssjef Svein-Morten Johansen flere sentrale TIL-topper.

Stig Arne Engen (administrerende direktør), Per Aronsen (styreleder TIL Holding AS), Erik Ringberg (styremedlem TIL Holding AS) og Kristian Høydal (styremedlem TIL Holding AS). og kommunikasjonssjef Nils-Jarle Sætre drar alle ned med klubben.

De kommer i tillegg til 22 spillere og den sportslige ledelsen bestående av hovedtrener Bård Flovik, assistenttrener Lars Petter Andressen, keepertrener Inge Takøy, fysisk trener Truls Hallen og manuellterapeut Andre Fagerborg.

Stor delegasjon

Dermed er kontingenten fra TIL på over 30 personer i Spania.

– Det er viktig for oss å være nært hovedproduktet for å se hvordan det ser ut, sier styremedlem Kristian Høydal sittende på utenlandsdelen av Oslo Lufthavn Gardermoen.

Han presiserer at av de som drar så betaler han, styreleder Aronsen og styremedlem Ringberg reisen selv. NFF betaler hvert år hele treningsleiren for 25 personer for samtlige eliteserie- og 1.-divisjonslag for herrer. TIL dekker oppholdet for alle utenom den nevnte trioen som kommer over dette tallet.

– Oppholdet der nede er organisert av fotballforbundet og betalt av dem, så overnattingen vår betaler dem, poengterer Aronsen til iTromsø.

2020-planer

Direktør Engen ønsker med turen å komme «tett på med tanke på å skape relasjoner og forstå det som skjer sportslig».

– Jeg skal blant annet ha en strategigjennomgang med hele den sportslige ledelsen og spillerne. Så har vi selvfølgelig et årsmøte og generalforsamling rett rundt hjørnet. Det blir en jobbetur, og ingen guttetur, selv om vi bare er gutter som drar, sier direktør Engen med et smil.

– Vi kommer til å snakke om planene fram mot 2020, da klubben har 100-årsjubileum, og da er slike turer veldig bra for å gjøre det, sier Aronsen videre.

– Det er viktig for oss å få innsyn i hvordan ting fungerer rundt laget. Det er ikke bare å sitte i styrerommet å ta avgjørelser, poengterer Ringberg.

Toppledelsen er relativt sjelden på reise med laget.

– Vi kommer til å ta svært få turer med laget til vanlig. Det er kun hvis vi har et opplegg med den klubben vi besøker at vi blir med for å få et rent faglig utbytte. Det er dog viktig å ha noen turer, sier Engen.

– Vi må jo også se hvem vi skal ta ut på laget, sier Aronsen på spøk.