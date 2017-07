Dette sier den finske TIL-legenden om landsmannen som kan bli Gutans nye sjef

Miika Koppinen (39) tror at Simo Valakari (44) kan bane vei for andre finske trenere om han velger å dra til utlandet. Samtidig mener han TIL må ta seg tid i trenerjakten fordi klubben tidligere har gjort for enkle treneransettelser.

ALFHEIM (iTromsø): Som iTromsø onsdag fortalte er TIL kommet langt i forhandlingene med den finske topptreneren Simo Valakari. En av dem som jobber tett med å finne klubbens nye leder er Valakaris landsmann Miika Koppinen.

Sistnevnte er en legende i TIL etter å ha spilt for klubben fra 2000 til 2014 kun avbrutt av tre sesonger i Rosenborg. Og i motsetning til mange som prater om TIL gjør han noe for klubben. Koppinen sitter nemlig i styret i Tromsø Idrettslag og er en del av det sportslige utvalget som jobber for å finne Bård Floviks erstatter.

– Simo er en seriøs, kravstor og trivelig type. En av kandidatene vi vurderer, sier Koppinen om den finske suksesstreneren som de siste årene har vunnet både serien og cupen med den lille klubben Seinajoki (SJK).

Kjenner Valakari som spiller

Koppinen kan ikke erindre om han spilte landskamper sammen med Valakari, som har spilt Premier League for Derby og har en rekke sesonger i den skotske klubben Motherwell som spiller.

– Jeg husker han uansett godt fra landslagssamlinger vi var inne på sammen, sier Koppinen som har 18 A-landslagskamper for Finland.

At finske trenere drar til utlandet for å jobbe er ifølge Koppinen høyst uvanlig.

– Slik jeg kjenner finske trenere er de fleste av dem av den gamle skolen. Simo skiller seg ut på den måten, og er nok den som ligger fremst i køen av trenere som kan dra ut fra Finland. Drar han kan det bane vei og åpne dører for andre unge finske trenere som vil gjøre det samme, sier Koppinen.

iTromsø snakket onsdag med den finske eksperten Janne Oivio i avisen Ilta Sanomat. Han beskrev Valakari som en offensiv trener med bein i nesen. Et inntrykk Koppinen på lang vei deler.

– Valakari har en høy stjerne i Finland. Han er god å ta vare på samtlige spillere, også dem som ikke starter kamper. For en klubb som TIL er det utrolig viktig at alle drar i samme retning i den situasjonen vi er i nå, sier Koppinen, som poengterer at ingen avgjørelse om hvem som skal bli ny trener er tatt.

– Lette ansettelser

Til daglig jobber Koppinen hos bilforhandleren Sulland i Tromsø. Men særlig den siste tiden har TIL-vervet tatt mye tid.

– Det er blitt meget hektisk, men jeg bryr meg jo om klubben og hva som skjer der så det har gått veldig fint. Nå handler det om å gjøre rette valg for TIL i tiden fremover, sier Koppinen som er tydelig på at han ønsker at klubben skal ta seg tid før en endelig treneravgjørelse er på plass.

– Det er blitt gjort litt lette ansettelser de siste årene, mener den mangeårige TIL-stopperen som håper en avgjørelse er klar før han tar ferie fra sin sivile jobb om en drøy uke.