Dette er spillertypen TIL ønsker å hente i sommer

TIL-ledelsen har nå bestemt seg for hvilken type spiller de vil hente i sommer.

TIL jobber iherdig med tanke på å hente én spiller før overgangsvinduet stenger midnatt 15. august.

Sportssjef i TIL, Svein-Morten Johansen forteller nå hva en realistisk drømmesignering vil være for det hardt prøvde TIL-laget

– Det optimale nå vil være å hente en norsk spiller som har spilt mye eliteseriefotball. Det ville vært det aller beste, men utover det kommenterer jeg ingen navn, sier Svein-Morten Johansen til iTromsø.

Han får medhold av trener Simo Valakari.

– Det er 13 kamper igjen, så jeg er enig i det. Vi trenger en spiller som ikke behøver tid på å tilpasse seg ligaen og nivået, sier Valakari.

Assistenttrener Lars Petter Andressen bekrefter at det i hovedsak nå dreier seg om å forsøke og finne en midtbanespiller som kan bekle flere roller.

– Hvis ingen spillere går ut, så ser vi mye etter en spiller som kan bekle flere roller på midtbanen. Vi ser etter flere, også med tanke på om noen går ut, men hvis det kun kommer inn noen, så er det i hovedsak en midtbanespiller, ja, sier Andressen.

Bakenga: – Interessant

En type profil som passer rett inn i det TIL jakter er en spiller som Rosenborgs Mushaga Bakenga, som har fått lov å finne seg en ny klubb i sommer. iTromsø omtalte interresen for Bakenga i forrige uke .

Johansen ønsker ikke å kommentere om de har vært i kontakt med Rosenborg-spissen.

– Jeg har sagt han er en god fotballspiller og på generelt grunnlag kan jeg si at den type profiler er interessant for oss, sier Johansen.

– Bra aktivitet

Sportssjefen tror TIL klarer å beholde samtlige spillere nå i sommer og sier det er «relativt bra aktivitet» i overgangsvinduet.

– Det er mange spørsmål til oss om våre spiller, og vi har sendt mange spørsmål ut på spillere. Slik blir det ofte når et overgangsvindu nærmer seg slutten. I forhold til spillere ut, tyder det meste på at vi ikke slipper noen, sier Johansen.

Johansen har hektiske dager på kontoret med agenter som jobber som mellommenn mellom klubber og spillere.

– Vi ser etter muligheter, så får vi se om vi får inn en spiller innen 15. august eller om det blir de samme som er her nå, som spiller ut sesongen.

– Ingen millionsignering

Beskjeden fra styret et at klubben skal vurdere hver enkelt sak.

– Vi tar opp saker i styret, så tar vi vurderingen ut fra det, når vi har noe å spille inn. I forhold til rammene for innkjøp kan jeg si at å tenke seg at TIL skal kjøpe en spiller for et millionbeløp er urealistisk. Det samme gjelder lønnsrammene, som vi ikke kan sprenge. Det handler om forutsigbarhet, og vi kommer ikke til å hente inn en Diego Forlán for fire millioner ut året, sier Johansen, med henvisning til den 38 år gamle stjernespissen fra Uruguay, som har tilbudt seg å spille i Norge for det beløpet.

– Så Slobodan Vuk er årets første og siste millionsignering i TIL?

– Det er det sannsynlige bildet, ja.

– Mange utenlandske spillere

TIL operer dermed i et segment for «lav økonomi», noe som byr på utfordringer, når de skal hente en spiller som går rett inn og styrker laget.

– Da må vi ofte hente en spiller fra et nivå til et annet nivå, og da tar det ofte tid for at det skal kunne bli en nøkkelspiller for oss, og tid har vi ikke, så da kan det være bedre å bygge på de vi har, om vi ikke finner den rette spilleren og alt klaffer i forhold til det.

Særlig er det mange ledige spiller i det utenlandske markedet.

– Spillere fra utlandet kan være bra, men det er ofte en usikkerhet der i forhold til liga, spillestil og miljøendringer, så derfor ville det optimale ha vært en norsk spiller med god erfaring, sier Johansen.