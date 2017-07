Dette bør stå øverst på TIL-trenerens ønskeliste i sommer

KOMMENTAR: TILs nye trener overtar et lag uten selvtillit, på god vei ned i 1.-divisjon. Simo Valakari må ta drastiske grep fra første dag – både på og utenfor banen.

SANDEFJORD (iTromsø): Det er ikke godt å si hva han tenkte, TILs nye trener, etter de første seks minuttene av TILs bortekamp mot Sandefjord søndag kveld.

Sittende på nest øverste rad oppe under taket på en sommervarm Komplett Arena fikk han se 1-0 og 2-0 havne i målet bak Gudmund Taksdal Kongshavn i oppgjøret som til slutt endte 3–0.

To mål som i praksis sørget for at kampen var over etter bare 450 sekunder med fotball. De resterende 85 minuttene var med et par unntak trøstesløse fra TILs side.

14 poeng på 16 kamper betyr nest siste plass i Eliteserien. Flest baklengs (30) og nest færrest scorede mål (16) forteller den brutalt ærlige historien om TILs 2017-sesong så langt. Målsettingen var å havne på øvre halvdel. Den er selvsagt helt urealistisk.

Valakari framsto innbitt og målrettet da jeg møtte han både før og underveis i kampen. Om han ikke var helt klar over hvor svake dette TIL-laget kan være, fikk han svaret denne kvelden.

På vei inn i jobben har den finske 44-åringen alt å vinne. Ingenting å tape. Så hvor skal han begynne for å berge en TIL-skute på som fjerde gang på fem år er i nedrykksstriden i Eliteserien?

Som sjef på treningsfeltet må han fra første dag ha en tydelig plan på hvordan han vil at laget opptre. Spillere på et lag som sliter er sjelden mottakelig for kompliserte taktiske innspill.

Det hver enkelt rolle på laget trenger er enkle og konkrete beskjeder om hva de skal gjøre. Fokuset må ikke, som det for ofte var under Bård Flovik, være på det andre laget.

Selv om det ikke alltid er like enkelt å tro, finnes det kvalitet i dette TIL-laget. For Valakari handler det derfor om å selge inn en spillestil til de som skal utføre den på banen. Får han ikke spillerne med på det som skal skje i løpet av den første halvannen uka før Molde kommer på besøk 6. august blir jobben vanskelig - om ikke umulig.

Spillerne har selvsagt også et ansvar for vårens TIL-fiasko. Kampene mot Haugesund (0-2-tap) og Sandefjord (0-3-tap) viser tydeliggjør ytterligere at det ikke bare var Bård Flovik som var TILs problem.

Styret kan som kjent ikke fjerne en rekke spillere midt i sesongen, og derfor skjer detstort sett alltid at det er treneren som må gå. Spillerne får tidsnok sin dom, når nye kontrakter skal skrives. Det klubbledelsen derimot kan gjøre er å gi Valakari en reell mulighet til å holde TIL på øverste nivå.

Et enkelt grep er å gi han midler til en eller to nye spillere. Sammen med sportssjef Svein-Morten Johansen og assiententtrener Lars Petter Andressen er jakten på forsterkninger i gang. Valakari sa selv søndag at han var lovet penger om "den rette spilleren dukker opp".

Jeg kjenner til at TIL jakter både en kreativ sentral midtbanespiller, en midtstopper og muligens en venstre back. I alle disse posisjonene vil konkurranse være velkomment.

Men jeg tror TILs løsning handler om å finne en god gammeldags målscorer i sommer. En som kan gå inn og score der TIL i vår har bommet.

Stortalentet Runar Espejords skade er fortsatt såpass usikker at ingen vet når han er tilbake. Det kan være at han returnerer i september, men mange kamper spilles før den tid, og selv om Espejord kommer tilbake er ikke det ensbetydende med at han kan levere fra første dag.

Slobodan Vuk har ikke overbevist noen etter at han kom til Tromsø i vinter, og dersom TIL skal satse på at sloveneren er den som skal skyte TIL inn i Eliteserien i 2018 er det i beste fall gambling.

Thomas Lehne Olsen har figurert som midtspiss i vår, men er best som kantspiller. Det samme gjelder Mikael Norø Ingebrigtsen, TILs toppscorer med fire mål.

Å si at TIL skal hente en spiss er kanskje en klisje, men akkurat i dette tilfellet mener jeg det blir mest riktig for TIL å prioritere jakten på en målscorer denne sommeren. Det finnes angrepsspillere der ute som kan hentes på en avtale ut sesongen. For TILs del handler det bare om å bruke de kontaktene klubben og Valakari måtte ha.

Laget trenger en spiller som går foran på trening og i kamp. Som sammen med Valakari setter en ny standard og drar med seg lagkameratene.

Jeg er overbevist om at dersom Valakari tør å ta tøffe grep med laget de neste ukene, kombinert med en eller to klassespillere, så er TIL i en god posisjon til å ta seg de nødvendige stegene oppover på tabellen.

Hvis noen spillere får bakoversveis når den nye treneren har hatt laget i noen dager er det effekten klubben er på jakt etter i denne ansettelsen.

Så gjenstår det å se om resten av Eliteserien får oppleve Simo-effekten.