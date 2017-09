Dette ble sagt da Valakari forlenget Tromsø-avtalen: - Målet er gruppespill i mesterligaen

65 dager etter at han skrev under en midlertidig TIL-avtale er Simo Valakari klar som klubbens hovedtrener også de neste tre neste årene.

Som iTromsø avslørte fredag formiddag har Simo Valakari forlenget avtalen med Tromsø Idrettslag. 12. juli skrev han under en avtale som gjaldt ut sesongen.

På dagens pressekonferanse satt han foran en rekke medier i TIL-kantina sammen med sportssjef Svein-Morten Johansen.

Vi har plukket ut noen av sitatene fra pressekonferansen som ble sendt direkte på itromso.no.

– Dette er en gledens nyhet på bursdagen til TIL. Vi er 97 år, og det er tre år til klubben blir hundre år. Vi har blitt enig med Simo om en treårskontrakt med TIL, og sikter mot å bli en toppklubb inn mot jubileumet i 2020. Vi har sett gjennom arbeidet vi har gjort sammen med Simo er at inngangen hans har vært veldig bra. Han er falig sterk og er god med spillerne. Han har gjort et godt inntrykk mot supportere og resten av byen, sa sportssjef Svein-Morten Johansen.

– Vi ønsker at klubben skal ha en klar spillestil, og at vi skal utvikle egne spillere til A-laget. Spillerne skal være toppidrettsutøvere som skal ha tett samarbeid med teamet rundt seg. Vi skal selge spillere og bli enda bedre i rekrutteringsarbeidet inn. Det har ligget som et grunnlag for treårsavtalen vi signerer med Simo. Det er klart at fokuset i den neste perioden ligger på å berge plassen i Eliteserien. Med dette viser vi at vi har en langsiktig plan, sa sportssjef Johansen.

– Dette er en flott dag fordi klubben valgte å fortsette avtalen. Jeg er takknemlig til støtteapparatet, styret og spillerne for hvordan de har tatt i mot meg. Vi vet hvordan denne bransjen er, og vi må fortsatt berge plassen i Eliteserien. Men å skape noe på lengre sikt er jeg glad for at vi har planlagt. Det langsiktige er viktig, men det vi gjør hver dag er like viktig, sa Valakari.

– Jeg er glad for å se hvordan denne klubben kan komme til å utvikle seg på en suksessfull måte. Det er viktig at alle i denne klubben og fansen drar i samme retning framover. Mye er mulig, sa Valakari.

– Vi kan snakke pent, men alle vet at det handler om resultater. Vår siste kamp var ikke bra, men nå har vi en plan - uansett om den er rett eller gal, sa Valakari.

– Vi valgte å signere Simo på tre år istedet for to år fordi vi har evaluert det som har skjedd. Vi har tatt opp tråden med Simo om at det var en god tanke med tre år istedet for to år, sa Johansen.

– Sammen så vi at en toårsavtale ville gjort at vi allerede midt i 2018 ville gjort at vi måtte begynne å tenke på framtiden igjen. Slik sett var treårskontrakt optimalt, sa Valakari.

– Nå har vi en strategi på hvordan vi vil vinne trofeer. Om tre år skal vi kjempe om det, og vi har gjort en god jobb. Dette betyr både cup og serie. Vi vil også kjempe mot europacup. Å få slike kvelder tilbake til Alfheim er et mål, sa Valakari.

– Beholder vi plassen i Eliteserien, gir det oss en god start på fortsettelsen. Alt blir enklere da. Motivasjonen min blir ikke endret uansett hva som skjer. Selv om et nedrykk skulle inntreffe må vi være enda mer eliteserieaktig i 1.-divisjon, sa Valakari.

– Da vi fant ut at Simo var rett mann, fant vi ut at vi ville avklare situasjonen tidlig slik at det ikke var noen tvil om hva som skjer. I tiden framover vil vi se på hvilke spillere som skal være her videre og hvem som skal inn. Samtalene med Simo har vært enkel fordi han har en voldsom motivasjon for å lykkes her, sa Johansen.

– I denne klubben ser jeg ønsket fra alle som jobber der samt resten av byen hvor mye TIL betyr. Det vi kan bygge opp her i nord kan bli en fantastisk historie. Vi må gjøre ting annerledes enn sørpå, og finne vår egen vei, sa Valakari.

– På siden av jobben med å berge plassen snakker vi om det som skjer i framtiden når det gjelder endringer i støtteapparatet. Men første prioritet akkurat nå er det som skjer på søndag, sa Valakari.

– Vi må velge spillere sammen. Jeg kan ikke velge spillere Simo ikke kan bruke, og vi kan heller ikke hente spillere vi ikke har råd til. Jeg er glad for hans klare filosofi på hvordan vi skal spille. Dette blir spennende tider når det gjelder spillerrekruttering, sa Johansen.

– Å få sjansen til å trene i Norge er jeg glad for, og jeg lærer noe hver dag. Hvis jeg ikke lykkes her er jeg ikke en god trener. Bringer jeg suksess hit kan jeg tenke andre tanker, men dette er første prioritet. Jeg vil ta TIL til gruppespillet i mesterligaen. Tenker man ikke stort, kommer man ingen steder, sa Valakari.