Denne tromsøværingen har på ny gjort TIL-ledelsen interesserte

Kjempestarten i Sandnes gjør at TIL igjen har fått opp øynene for Tomas Kristoffersen (23).

23-åringen fra Tromsø, nærmere bestemt Kroken på fastlandet, tok i vinter overgang fra TUIL til divisjonskollega Sandnes/Ulf i 1.-divisjon. Der har Kristoffersen tatt en fast plass på laget for Rogalandsklubben som har et klart opprykksmål. To seirer og en uavgjort etter tre kamper, og null baklengs med Kristoffersen i en defensiv midtbanerolle lar seg høre.

Det går heller ikke upåaktet hen på Alfheim.

– Vi har gjort merke til at han har gjort det bra i Sandnes/Ulf. Jeg tipper det vil være mulighet for den type spillere til å komme hit i fremtiden, sier TILs sportssjef Svein-Morten Johansen til iTromsø.

Tenker ikke på TIL

I 2015 prøvespilte Kristoffersen for TIL.

– Han var veldig aktuell for oss den gang, og var det lenge. Da hadde vi en sammensetning av midtbanespillere, prøvespillere og Fredrik (Michalsen) på vei opp, så det ble ikke noe av, sier Johansen.

Selv sier Kristoffersen følgende om interessen:

– Det er trivelig å høre, men akkurat nå er jeg bare nødt til å konsentrere meg om det som skjer her i Sandnes, sier midtbanespilleren, som for første gang i karrieren er heltidsspiller.

– Hverdagen er annerledes, og det er uten tvil lettere å ta steg når man bare har fotballen å konsentrere seg om, sier Kristoffersen til iTromsø.

Kan oppstå behov

Med et kobbel av midtbanespillere på utgående kontrakt denne sesongen; Morten Gamst Pedersen, Christian Landu-Landu, Jonas Johansen og Gjermund Åsen, kan situasjonen bli helt annerledes inn mot neste sesong for TIL.

Samtidig mener Johansen at tromsøgutten Kristoffersen blir ekstra aktuell å følge etter overgangen til vestlandslaget.

– Jeg synes det er interessant nå får han prøvd seg i en ny klubb, ny plass, spille på gress på en vanskelig bane. Hvis han klarer seg bra under slike type forhold, så er han en interessant spiller, sier sportssjefen om spilleren som har kontrakt i Sandnes ut 2018-sesongen.

Tror på bredere lokal rekruttering

Sarpsborgs omtalte rekruttering av lokale seniorspillere fra 2.-divisjonsnivå står kontrast til TIL som utelukkende har rekruttert unge nordnorske spillere via eget fotballakademi de siste syv-åtte årene.

Nå tror Johansen at man vil se en viss dreining i denne strukturen også fra TILs side.

– Vi har hatt veldig fokus på utviklingsavdelingen vår, vi var nødt til å bygge den sterkere. Når det er sagt, så er vi også avhengig av gode miljøer i Nord-Norge. Jeg synes det er positivt at det er flere miljøer som er virkelig sterke og som er virkelig bra. Jeg vil trekke fram TUIL spesielt, men Finnsnes også. De har avgjort akkurat nå miljøer som kan utvikle den type spillere som er interessant for oss, sier Johansen.

– Jeg er kanskje mer positiv nå enn jeg var for en liten tid tilbake, fortsetter sportssjefen.