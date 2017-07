Den nye treneren er på plass i Tromsø – slik skal han berge TIL fra nedrykk

Simo Valakari mener en av hans viktigste oppgaver er å få Tromsø til å spille som et lag igjen.

I dag klokken 12.45 landet Simo Valakari på flyplassen i Tromsø. Finnen har fått et klart oppdrag: Redde TIL fra å rykke ned i OBOS-ligaen.

På flyplassen ble han hentet av TIL-direktør Stig-Arne Engen. I dag skal han bruke tid til å gjøre seg kjent med nye omgivelser og komme på plass i sin nye leilighet sentralt på Tromsøya. Men før det tok han seg tid til en prat med iTromsø.

– Vi starter med det store spørsmålet. Hvordan skal du redde TIL fra nedrykk?

– Vi vet alle at det ikke har vært en så god sesong til nå, så klubben trengte en endring. Hva jeg har sett så langt er at klubben og spillerne har et stort potensial. Vi må bare få det ut. Vi er midt i sesongen nå, og tabellen lyver ikke. Vi må få resultater. Jeg og resten av trenerapparatet kan hjelpe spillerne til å spille med frihet, begynne å nyte fotballen igjen, spille for supporterne og få dem bak oss. Det er slik vi skal få resultater. Det er mange poeng som skal deles ut, men vi må begynne å vinne kamper nå, svarer Valakari.

– Det er 14 kamper igjen. Tromsø har 14 poeng. Hvor mange poeng eller seire trenger TIL for å berge plassen?

– Historisk sett er det et visst antall poeng som er nok, men vi ser ting slik: Vi er fortsatt i cupen og seriekampene er også som cupfinaler. Det er en klisjé, men vi må ta en kamp om gangen. Vi kan ikke tenke at vi må ha ditt og datt. Vi kan bare kontrollere hva som skjer i neste kamp, vår neste motstander, sier den tidligere SJK-treneren.

– Spillerne er godt trent

– Hva slags fotballfilosofi har du? Jeg har hørt at du liker å spille med en 4-2-3-1-formasjon?

– Jeg liker å vinne kamper. Mitt system handler mye om hvilke spillere jeg har og hvem vi møter. Jeg ønsker at laget mitt skal ha kontroll på det som skjer på banen. Det kan du bare gjøre med og uten ball. For meg og laget mitt er det best å gjøre det med ballen i laget. Da er du proaktiv, svarer Valakari.

– Hvilke trenere lar du deg inspirere av?

– I spillerkarrieren har jeg hatt noen veldig gode trenere og noen ikke fullt så gode. Jeg forsøker å ta med meg elementer fra de beste, og ikke gjenta feilene til de som ikke var gode trenere. Det er mange gode trenere der ute, men du kan ikke kopiere noen. Til syvende og sist er det Simo Valakari som er trener her – slik jeg er.

– Vil det bli en tøff tilnærming fra deg med mange treninger – eller vil det bli mer taktisk?

– Fra det jeg har sett, så er spillerne godt trent. Jeg har sett fitness-resultatene. Det handler om å få posisjonene riktig på banen og få riktig forståelse mellom spillerne. Til nå har det vært mest individuelt spill. Nå må vi få laget, kollektivet, til å jobbe sammen. Da vil også individene se bedre ut. Fotball er en kollektiv sport – så laget må spille sammen, sier Valakari.

Har forberedt video

– Hvor mange spillere ønsker du å forsterke laget med i sommer?

– Jeg liker hvordan klubben jobber, fordi den har en klar strategi på hva den trenger. Alle gode klubber må planlegge for fremtiden. Men jeg er fornøyd med stallen og må begynne å jobbe med spillerne. Jeg må se hvordan de responderer på min coaching, og da vil vi se hva som skjer.

– Men kan du bekrefte at klubben ser etter en midtstopper og en midtbanespiller?

– Nei, vi ser alltid etter noen som kan laget noe ekstra. Det kan være hvilken som helst posisjon, men først må jeg jobbe med laget og de spillerne vi har her.

– Kan det komme noen fra din tidligere klubb eller liga i Finland?

– Ja, det finnes noen bra finske spillere. Den norske ligaen vil i så fall bli et steg opp. Jeg ser ikke etter nasjonaliteter, men etter gode spillere. Jeg kjenner godt til finske spillere, men det er ingenting konkret der.

– Du har hatt litt over en uke nå etter at du så Sandefjord-Tromsø fra tribunen. Hva har du jobbet med siden det?

– Jeg har forberedt noen filmklipp fra hele sesongen til spillerne. Da vil de få et klarere syn på hvordan jeg ser fotballen. Overgangsvinduet er åpent, så vi har også speidet på forskjellige spillere. Videre har jeg snakket med folk i klubben og fått mer informasjon om spillerne. Det har vært nyttig for meg.

– Hva kan spillerne vente seg fra deg når du leder din første trening torsdag?

– Det fine med fotball er at fotballspråket er universelt. Fotball er hardt arbeid, ja, men du må ha det gøy. Da ønsker du også å jobbe hardt. Jeg vil gjøre det klart for spillerne at når vi spiller bra som et lag, så vil alle spillerne, jeg, trenerapparatet og klubben se bra ut. Det er ikke noe magisk rundt dette. Fotball handler om hardt arbeid og når du gjør de rette tingene på banen, har du en bedre sjanse til å vinne kamper, sier Simo Valakari.

Torsdag kveld leder han sin første trening med Gutan.