Den nye TIL-treneren: – Dette blir de fire tøffeste månedene i spillernes karriere

Simo Valakari (44) med tydelig beskjed til spillerne på dag én som ny trener. Nå er ferien over og plassen skal berges.

Den karismatiske finnen ledet torsdag kveld sin første trening som TIL-trener. Valakari var meget aktiv på feltet, gestikulerte og var helt på detaljnivå på øvelsene, og begynte allerede med taktiske grep til den kommende kampen mot Molde om halvannen uke.

– I fotball har du ingen dager å tape, så jeg var nødt til å starte å implementere mine ideer hos spillerne. Det var så godt å være utpå der i dag. Jeg har ventet lenge på denne dagen, men alle trengte en pause, så dette er en frisk start for alle sammen. Det har vært mye snakk til nå, men nå er det på tide med handling og begynne å arbeide på feltet, sier Simo Valakari til iTromsø.

Ga klar beskjed

Allerede en time før treningen møttes spillerne med sin nye trener og i garderoben ga Simo Valakari klar beskjed hva han forventer av spillerne ut sesongen.

– Jeg sa til guttene før treningen i dag at de fire månedene nå vil bli de hardeste i deres fotballkarriere. For nå må de passe på alt, hvordan de er forberedt til trening, hvordan de lever livene sine utenfor banen, hva de spiser, kosthold og alt sammen. Det har vært ferie og det er ok, men jeg ga klar beskjed at de neste fire månedene skal alt handle om fotballen. Følelsen når vi kommer ut av det, og har berget plassen vil bli en ubeskrivelig følelse, men nå må de ofre alt. I et lengre perspektiv er det ting utenfor banen som er viktig, men akkurat nå handler alt om fotball, sier Valakari.

Spillerne responderte bra på Valakari sin peptalk.

– Med den vårsesongen vi har hatt, er det klart at vi har en kjempestor utfordring foran oss, men det er ikke sånn at vi kan legge oss ned å dø av den grunn. Jeg håper alle har trent godt i ferien og tar et skikkelig «magasug», for det må vi for å plukke poeng. Vi vet hva som venter oss, sier Gjermund Åsen, som likte Valakari sin direkte stil.

– Det var en del pasninger gjennom ledd, langs bakken, så det var artig det, herlig å starte på igjen. Han var flink å jobbe med struktur og gjøre det enkelt, sier Åsen.

– Ingen tid å miste

Valakari er klar over at han må gjøre ting annerledes for å få resultater.

– Vi må gjøre ting litt annerledes enn tidligere. I min filosofi er det ingen treninger eller dager å tape. Vi kan ikke bare trene for å ha det gøy, det må være tekniske og taktiske aspekter med det vi holder på med. Så det var det jeg prøvde på i dag, sier den nye TIL-treneren.

44-åringen mener at fansen nå får se et ballbesittende TIL-lag.

– Hvordan vi legger opp taktikken avhenger av hvem vi hare tilgjengelig, hvilke spillere vi har, og så handler det om systemer vi spiller mot og lage en gameplan mot det. Men i det store bildet, så skal Tromsø være et lag som kontrollerer kampen, og den beste måten å gjøre det på er med ball. Det er alltid enklest, så selv om vi noen ganger må forsvare dypt, så skal vi kontrollere med ball, det jobber jeg mye med nå, sier Valakari.

Daglige analyser

Det Valakari mener er galt til nå, er at TIL altfor ofte mister ballen.

– Det har vært et stort problem for oss. Vi kommer ned på en side, så mister vi ballen og prøver ikke å komme oss ut en gang og får kontra-angrep imot. Vi må klare å holde ballen, og få resten av spillerne til å stole på at de vil få ballen ved å holde sine posisjoner. Det vil ta tid.

Og tid er det knapt med, Valkari har ni treninger til å få satt opp sitt system før Molde-kampen.

– Det er nødt til å være nok tid. På A-lagsnivå er det kun resultater som teller, så vi trenger en god start.

Valakari skal blant annet bruke mye tid på videoanalyse og sosiale sammenkomster.

– Vi skal ha videomøter de fleste dager. Som sagt så er det ikke mange dager, og det blir mye informasjon til spillerne, så vi skal møtes også utenfor banen. Det er viktig å skape en atmosfære, så vi skal dele måltider og tilbringe tid sammen også utenfor, sier Valakari.

Finnen kommer ikke til å forlate Tromsø for å se etter forsterkninger.

– Andre personer kommer til å reise, jeg blir med laget. Jeg vil jobbe med spillerne. Det er gode spillere med mye potensial, så jeg er fornøyd med troppen, men det er ting som må korrigeres og vil gjøre oss mye bedre. Det blir ikke lett, men jeg elsker utfordringen, sier Simo Valakari.