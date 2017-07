Den nye TIL-sjefen ble presentert: Dette sa han – ord for ord

TIL har ansatt finske Simo Valakari som ny trener for klubben. Her kan du lese hva han sa på pressekonferansen!

Klokka 11.00 startet pressekonferansen på Alfheim, der TIL presenterte deres nye trener Simo Valakari. Vi fulgte pressekonferansen minutt for minutt, og her kan du lese alle sitater fra Valakari og andre oppmøtte fra TIL-styret.

Stig Bjørklund, styreleder i Tromsø Idrettslag, ønsker pressen velkommen til pressekonferanse. Han forteller at det skal gjøres uformelt og ønsker en åpen og fin kommunikasjon.

Svein-Morten Johansen, sportssjef i TIL, får ordet og innleder om hvorfor valget falt på Valakari:

– Han har sterke resultater i Finland og gode prestasjoner som trener. I tillegg opplever vi han som en varm og flott person. Vi har vurdert mange norske kandidater, men vi har falt på Simo av de grunnene jeg nevner. Vi har skrevet en kontrakt ut året, men har opsjon på to år til, sier Johansen.

– Simo har vært veldig nysgjerrig på historien og har vært ivrig på å bli kjent med resten av teamet. Vi ønsker at Truls Jenssen skal fortsette å bidra for A-laget, og det ønsker Simo også, sier Johansen.

– Otto (Fredrikson) og Miika (Koppinen) har bidratt mye i ansettelsesprosessen. Vi har landet på et godt valg til klubben, sier Johansen før han gir ordet til Valakari.

– Jeg er veldig glad for at jeg har kommet til klubben og er glad for muligheten. Jeg vet at klubben har en lang og en sterk historie. Likevel har jeg skjønt at laget sliter i Eliteserien, og det er min jobb å berge plassen. Jeg synes det er mange gode spillere her. Når jeg så laget og spillerne, er jeg sterk i troen på at vi kan berge plassen og jeg har mine metoder som jeg skal prøve å tilføre laget, innleder Valakari.

– Du snakker om forskjellige måter å få resultater. Hva betyr dette?

– Alt starter på treningsfeltet. Du kan kontrollere med ball og alt det, men jeg ønsker at alle spillerne vet hva de skal gjøre på banen. Vi må vite hva vi skal gjøre i forskjellige situasjoner. Jeg tror at hvis du vet det, har vi større sjanse for å få bra resultater. Alle må ha et bilde av hva vi alle skal gjøre til enhver tid. Når den spilleren har ballen, skal alle på laget forstå hva som skal skje, sier Valakari.

Klubben har lansert ideer som overbeviste deg. Hva var disse?

– De ideene i denne klubben handler om at vi alle må være en familie. Det er essensielt, for jeg må føle på det at vi alle er med på det, for alle spillere må glede seg til å spille og treninger. Vi alle må være sammen om dette og være en familie, sier Valakari.

– TIL er desperat etter poeng. Hva er din filosofi?

– Det er korrekt at laget sliter, og jeg har min filosofi. Men jeg kan se på spillerne at de er gode fotballspillere. Vi alle vet at må vi få resultater. Jeg er ikke naiv, jeg kan ikke si at vi skal spille slik eller slik uten at det passer spillerne. Jeg må tilpasse min filosofi til de spillerne jeg har til disposisjon, svarer finnen.

– Jeg har allerede sett mye bra i spillerne, vi må bare vekke opp alle litt, smiler Valakari.

– Hva skjer med trenerjobben på det finske landslaget?

– Vi må se hvordan det blir etter sesongen, også får vi ta en ny vurdering da hva som skjer.

– Hva skjer de neste dagene?

– Jeg må tilbake til Finland i morgen, men jeg skal ha et møte med styret og trenerstaben innen kort tid. Når alle er tilbake fra ferie, skal vi starte arbeidet. Jeg skal være tilbake i Tromsø i neste uke, svarer finnen.

– Hva trenger Valakari til å vise resultater, Stig Bjørklund?

– Resultater. Enkelt og greit. I tillegg må han klare å samle hele byen og supporterne, svarer styrelederen.

– Er det en erkjennelse at dere ikke har folket med dere?

– Vi vet at vi har et problem med akkurat det.

– Har du møtt spillerne?

– Jeg har møtt de i en halvtime tidligere i dag, der jeg introduserte meg selv. Vi må holde alt så normalt som mulig, sier Valakari.

– Hva sa du til dem?

– Jeg åpnet opp for noen av ideene mine, men jeg føler med de. De er gode fotballspillere som ønsker suksess, svarer Valakari.