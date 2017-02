«Daldo» klar for Fløya

Etter fem sesonger i Finnsnes vender Dan-Roger Roland (24) hjem til Tromsø.

Roland som har spilt 106 kamper og notert seg for 15 nettkjenninger for Finnsnes de siste fem årene, kommer til å spille for Fløya i 2017.

- Det er en liten detalj, men jeg er så å si enig med Finnsnes, så jeg kommer nok til å spille for Fløya, men forholder meg til kontrakten jeg har med klubben helt til klubbene blir enige, sier Dan-Roger Roland til iTromsø.

Mindre spilletid

Roland var en lovende junior i TIL og fikk én A-lagskamp som spiss mot Hønefoss i 3. runde i cupen 15. juni 2009, som spiss. Etter hvert har han blitt omskolert til midtstopper og i 2012 gikk turen til Finnsnes, der han har vært med hele veien fra klubben rykket opp fra 3.-divisjon i 2013 og etablerte seg til å bli et topplag i 2.-divisjon.

- Jeg og Lars-Henrik (Andreassen) kom samtidig i 2012 da vi rykket ned og var med på opprykket i 2013 da vi vant alle kampene foruten om én uavgjort. Det var aldri et ønske fra min side å forlate Finnnsnes. Jeg liker klubben, spillerne og folkene rundt, men et miljøskifte kan kanskje være bra for min del når det ble som det ble.

Høsten 2015 signerte han ny kontrakt.

- 2016 ble nok ikke slik verken jeg eller Finnsnes hadde sett for oss, og når jeg ikke ble forespeilet noe særlig mer spilletid i 2017, var det egentlig greit, sier 24-åringen.

– Forsterker laget

Nå håper Roland at det blir fortgang i sluttforhandlingene slik at han kan begynne å trene med Fløya.

- Det blir veldig fint å få hjemmearena i byen og slippe å reise bort hver helg. Selv om jeg har trivdes i Finnsnes, er reisebelastningen større. Jeg har fått lov av klubben å prate med Fløya, så jeg har pratet litt med David (Lundblad) om hans filosofi og vi har en ganske god kjemi.

24-åringen håper rutinen hans kan bli viktig for Fløya i kampen om opprykk.

- Jeg ser på meg selv som en forsterkning i og med at de har få spillere som har spilt på høyere nivå. Nå vil jeg bare få fortgang, slik at jeg kan begynne å trene med dem og komme inn i min nye klubb, sier Roland.