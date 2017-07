Ciss klar for fransk toppserieklubb – dette skjedde med TILs sølvlag

En spiller for Kløfta, en annen er blitt juridisk rådgiver og to er blitt bilselgere.

Vi må tilbake til 2011 da TIL sist tok medalje i Eliteserien. Etter 6–1 mot Start kunne Gutan ferie sølv det året. Dette har skjedd med spillerstallen fra 2011-sesongen:

Marcus Sahlman (32) La opp i en alder av 31 år i 2015 på grunn av skader og motivasjonssvikt. Spilte i TIL fra 2009–2014 og var med å vinne både bronse i 2010 og sølv i 2011. Sto 26 kamper i sølvsesongen. Etter han forlot TIL gikk han til Allsvenskan-klubben IFK Norrköping der han sto åtte kamper i 2014–2015. Sto 11 kamper for nivå treklubben IS Halmia i 2015 og la hanskene på hylla etter det.

Steffen Andreassen (27) Jobber i dag som juridisk rådgiver i Bjørnevatn. Kom fra TUIL til TIL foran 2011-sesongen og sto ingen kamper. Dro tilbake til moderklubben FK Senja foran 2013-sesongen. Han sto én sesong der og la opp i en alder av 23 år på grunn av et dårlig kne.

Robin Malmkvist (29) Spiller i dag for IF Östers som spiller i Superettan (nivå to i Sverige). Var på lån i TIL fra Halmstad i 2011-sesongen og sto seks kamper den sesongen (fire fra start, to som innbytter). Dro videre til Superettan-klubben Assyriska FF der han fra 2012–2016 sto 145 kamper. Forlot foran årets sesong da Assyriska rykket ned og IF Östers rykket opp.

Hans Åge Yndestad (36) Jobber i dag som bilselger for Sulland Tromsø. Spilte 27 kamper i sølvsesongen for ”Gutan”. Spilte smått utrolige 302 kamper for TIL og scoret 11 mål i sin TIL-karrière fra 2002–2012. Tok totalt fire medaljer med TIL, der karrièren endte med cupnederlag i 2012 der han var ubenyttet reserve. Spilte for Skarp i vårsesongen 2013, FK Senja høstsesongen 2013, TUIL i 2014 og Finnsnes i 2015. I 2016 avsluttet han karrièren for moderklubben Ulfstind i 5.-divisjon, før han la skoene på hylla.

Tom Høgli (33) Spiller i dag i FC København og skal tilbake til TIL i 2017. Spilte 10 kamper i sølvsesongen før han i sommervinduet ble solgt til belgiske Club Brügge der han spilte 72 kamper fra 2011–2014 før han dro til danske FCK der han har vunnet både serie- og cupgull, samt spilte Champions League-fotball. Skulle i utgangspunktet ”hjem” til Tromsø i sommer, men returen ble utsatt til januar. Står til nå med 128 kamper for TIL, men får fort mange flere kamper når han returnerer i 2017 med kontrakt ut 2020.

Miika Koppinen (39) Jobber i dag som bilselger i Sulland Tromsø med tidligere lagkamerat Hans Åge Yndestad og er også en del av sportslig utvalg i TIL og var en sterk bidragsyter i å hente landsmann Simo Valakari inn som ny trener nå i sommer. Spilte 21 kamper i sølvsesongen og er mannen med tredje flest kamper for TIL i historien (337 kamper/19 mål). Spilte i TIL fra 2000–2004 og 2008-2004, med tre år med Rosenborg inneklemt imellom der.

Hans Norbye (30) Spiller fortsatt i TIL. Spilte 16 kamper i sølvsesongen (10 fra start/6 som innbytter). Den siste kampen mot Sandefjord (3-0-tap, red.anm.) var for øvrig 30-åringens 200. offisielle kamp for TIL.

Fredrik Björck (37) Spiller i dag for Örgryte IS i Superettan (nivå to). Eneste spilleren som startet samtlige 30 kamper i sølvsesongen. Spilte i TIL til og med 2012-sesongen før han dro hjem til Sverige og tilbrakte to år i BK Häcken, før han gikk til Örgryte foran 2015-sesongen og var med å spille klubben opp, blant annet med tidligere lagkamerat fra TIL, George Mourad . Er i dag fortsatt aktiv, selv om han har fylt 37 år.

Saliou Ciss (27) Signerte denne uken en treårskontrakt med Ligue 1-klubben Angers. Spilte 20 kamper i sølvsesongen (19 fra start/1 som innbytter) og var i klubben til august 2013 da han ble solgt franske Valenciennes (Ligue 2), der han har spilte 90 kamper fra 2013-2017, før han altså signerte Angers denne uken.

En provenance de @VAFC , l’international sénégalais Saliou Ciss vient compléter les rangs scoïstes pour 3 saisons ! pic.twitter.com/6GfKskQyr4 — Angers SCO (@AngersSCO) July 17, 2017

Ludvig Rinde (26) Er i dag medisinstudent. Fikk fire innhopp i sølvsesongen, men forlot klubben til fordel for TUIL foran 2012-sesongen. Spilte tre sesonger hos ”Dalingan” før han foran 2015-sesongen la skoene på hylla for å prioritere studier.

Tore Reginiussen (31) Spiller i dag i Rosenborg. Spilte 10 kamper (7 fra start/3 som innbytter) i vårsesongen, da han var på lån fra tyske Schalke 04, som han forlot TIL til fordel for etter 2009-sesongen. Gikk samme sommer til danske Odense der han spilte i 2011 til sommeren 2012 da han ble solgt til Rosenborg, der han har spilt siden.

Vieux Yakhya Sané (27) Spiller i dag for franske Auxerre i Ligue 2, på lån fra tyrkiske Bursaspor. Fikk tre innhopp i 2011-sesongen, som akkurat holdt til å få sølvmedaljen. Gikk så til Bodø/Glimt der han spilte i fire sesonger og ble solgt videre til Stade Brestois på nivå to i Frankrike, før ferden gikk videre til Bursaspor, der han nå er tilbake i fransk fotball på utlån.

Ruben Yttergård Jenssen (29) Spiller i dag i den nederlandske toppdivisjonen for FC Groningen. Spilte 29 kamper i sølvsesongen og var i TIL til sommeren 2013 da han ble solgt til 2.-Bundesligaklubben FC Kaiserslautern, der han spilte til i fjor sommer, da han ble solgt til FC Groningen.

Remi Johansen (26) Spiller i dag for Sandnes Ulf i 1.-divisjon. Spilte 29 kamper (21 fra start/8 som innbytter) i sølvsesongen. Var i TIL til og med 2015-sesongen da han gikk til Brann. Det ble med én sesong i Bergen før ferden gikk videre til Sandnes Ulf på nivået under. Står med 213 kamper og 36 mål for ”Gutan”, så spørs det om han en dag kommer tilbake og spiller for TIL igjen.

Lars Henrik Andreassen (26) Spiller i dag for TUIL. Kom aldri på banen i 2011 og dro videre til Finnsnes, der han spilte i to sesonger. Der gjorde han det så bra at han fikk ny TIL-kontrakt i 2014, men det ble med én kamp den sesongen og turen gikk til andre side av brua, der han nå er inne i sin tredje sesong.

Thomas Drage (25) Spiller i dag for Bodø/Glimt i 1.-divisjon. Spilte 30 kamper (29 fra start/1 som innbytter) i 2011, scoret fire mål og hadde hele 11 målgivende den sesongen. Fikk landslagsdebuten påfølgende januar, men så begynte nedturen og sommeren 2015 forlot han TIL til fordel for Sogndal, som han var med å spille opp til eliteserien. I 2016 spilte han for de svenske klubbene Varberg BoIS (Superettan) og Falkenbergs FF (Allesvenskan), før han signerte for Bodø/Glimt foran årets sesong, og er på full fart tilbake til eliteserien.

Kara Mbodj (27) Spiller i dag for belgiske Anderlecht. Spilte 26 kamper (25 fra start/1 som innbytter) og scoret fem mål fra sin defensive midtbaneposisjon i sølvsesongen. Spilte i TIL til og med 2012-sesongen da han ble solgt til belgiske Genk, der han spilte i tre sesonger før han ble solgt videre til Anderlecht. Er fast på det senegalesiske landslaget (42 kamper/4 mål) og blir til stadighet linket til Premier League, senest til Watford og West Bromwich Albion. Skal nå være på vei til den franske storklubben Lille.

Thomas Holm (36) Oslo-mannen har de siste årene vært i Nordstrand, der han også er trener. Fikk tre kamper fra start og åtte som innbytter i 2011. Dro til Fredrikstad året etter.

William Frantzen (24) Fikk en kamp fra start – men bare 28 minutter – mot Viking. Er fortsatt i TIL, men har ikke vært aktuell for spill de siste sesongene på grunn av en overbelastning. Har jobbet i TILs administrasjon i perioden han har vært satt ut av spill.

Magnus Andersen (31) Ni målpoeng (5/4) på 19 kamper fra start og syv som innbytter i 2011. De neste sesongene kom det stabile målpoengsbidrag fra Andersen. De to siste sesongene har det imidlertid stoppet helt opp og denne sesongen har Andersen bare startet fire av 16 kamper i årets eliteserie.

Sega Ngom (27) Sega tok overgang til Finnsnes foran årets sesong. Der har han scoret tre mål på 13 kamper. Fikk tre kamper som innbytter i sølvsesongen, men dro tilbake til Alta der han spilte flere sesonger i både 1.- og 2.-divisjon. Scoret totalt 45 mål på 153 kamper for finnmarkingene.

Håkon Kjæve (25) Fikk 12 eliteserie-minutter for TIL i 2011. Ble hentet til TUIL året etter, og der er han fortsatt. Har etablert seg i som et sikkert kort i førsteelleveren for 1.-divisjonsklubben. Har 32 mål på 156 A-kamper i TUIL.

Mos (28) TIL fikk kun låne Mos i én sesong. For en suksess han var. Ble toppscorer i Eliteserien med 17 mål på 29 kamper (ingen straffespark). Ble solgt til FC København, der det ble lite spilletid. Senere ble han lånt ut til Odense og Vålerenga, før han signerte for Aalesund i 2014. Har 38 mål på 92 kamper for sunnmøringene.

Steffen Nystrøm (33) Foran årets sesong signerte han for 4.-divisjonslaget Kløfta. Der har han syv mål på syv kamper. Kløfta er på annenplass – ett poeng bak Gjelleråsen. Skadeplaget TIL-karrière, men scoret fire mål på seks kamper fra start og 18 som innbytter i 2011.

Dro til Fredrikstad i 2014, der det ble ni mål på 40 A-kamper.

Simen Stamsø Møller (28) Fikk 13 minutter som innbytter i seieren borte mot Fredrikstad, men ble så sendt sørover der han har spilte for Strømmen og Kjelsås. Solid målscorer på nivå to og tre med 61 mål på 121 kamper. Fire mål på fire mål for Årvoll i 2017, men aller mest kjent som Premier League-kommentator på TV2. Har også spilt for Biggleswade United – på nivå ni – i England.

Mohammed Ahamed (32) Fikk ni kamper som innbytter for TIL, men ble lånt ut til Sarpsborg 08 der det ble åtte kamper fra start, tre som innbytter og ingen scoringer. Dro tilbake til TUIL i 2012. Fikk ødelagt to sesonger på grunn av skade, men har reist seg mesterlig og hadde i 2016 sin beste TUIL-sesong noen gang. Tre mål på 14 kamper i årets 1.-divisjon.

Sigurd Rushfeldt (44) Er nå trener for TIL 2/NTG på Alfheim. 10 mål på 17 kamper fra start og åtte som innbytter i 2011. Endte på 172 eliteseriemål – en rekord som kanskje står til evig tid i norsk fotball. La opp etter 2011-sesongen og ble med i trenerteamet til TIL. Gjorde i 2014 comeback på fotballbanen – for Lyngen/Karnes i 4.-divisjon.