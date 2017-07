Aron: - Har bedt TIL om å forsøke å bli enig med Twente

Aron Sigurdarson (23) gir ikke opp drømmen om å spille i Nederland.

Selv om Twente har signalisert at de nå har gitt opp å sikre seg Sigurdarson i sommer på grunn av for høye krav, har ikke spilleren selv gitt opp en overgang.

– Jeg hadde et bra møte med Stig-Arne (Engen, adm.dir i TIL, red.anm.) i går. Han fortale meg hva klubben tenkte og jeg sa hva jeg tenkte. Det er en prosess og de skal prøve å snakke med Twente igjen, for å se om det kan la seg gjøre, sier Aron Sigurdarson.

– Vil bort

Sigurdarson har sagt klart ifra til ledelsen at han ønsker å bli solgt til Twente.

– Det visste de da jeg kom, og jeg har aldri lagt skjul på at jeg ønsker meg til en større liga. Det vil øke sjansene mine til å sikre meg en plass på landslaget og det har alltid vært en drøm for meg å spille i Nederland, sier Sigurdarson.

– Det vil være bra for begge parter, både meg og TIL, hvis avtalen går igjennom, legger han til.

Nå har han fått lovnader fra TIL-ledelsen om at de vil forsøke å få til en avtaloe.

– De har sagt de skal prate med Twente, sier han.

– Berger plassen

Sigurdarson mener klubben vil klare å berge plassen, uten ham på laget.

– Hvis det ikke blir en avtale, er det ikke så mye jeg kan gjøre. Da må jeg b are fortsette. Jeg har kontrakt her, men jeg har gjort det veldig klart at jeg ønsker at denne avtalen går igjennom. Jeg er sikker på at mine lagkamerater i TIL er gode nok til å berge plassen uansedtt, så det tenker jeg ikke så mye på.

Men han har ikke gått så langt som å kreve at klubben selger han.

– Jeg har vel ikke sagt det på den måten, men jeg har gjort klart at jeg veldig gjerne vil få dette til. Samtidig har TIL også sagt til meg at de må ha mer penger enn det Twente har tilbudt, så vi får se , sier Sigurdarson, som ikke legger skjul på at forhandlingene han har preget ham.

– Jeg skal ikke lyve, det har vært litt tøft. Jeg ønsker så gjerne at dette skal skje, men samtidig må TIL få pengene sine. Vi får se, jeg håper bare, sier Sigurdarson, som ikke har trent med resten av laget denne uken.

– Jeg har slitt med en vond ankel siden landslagstreningene i forbindelse med Kroatia-kampen, så nå er en bra periode der jeg kan hvile ankelen litt med to uker til neste kamp, sier islendingen.