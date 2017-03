Sjekk hva TIL har krav på hvis senegaleserne selges fra klubben

TIL betalte langt mindre for Elhadji Mour Samb og Mehdi Dioury enn tilfellet var da de hentet Kara Mbodj og Saliou Ciss i 2010. Samtidig får klubben mindre igjen ved et videresalg.

Samb og Dioury ble i forrige uke klar for Gutan på en overgang fra Diambars-akademiet i Senegal. Begge har skrevet under en fireårsavtale som strekker seg ut 2020-sesongen.

Kostnaden er 700.000 kroner for begge spillerne til sammen. Det er langt billigere enn da Kara Mbodj og Saliou Ciss ble hentet til klubben i 2010. Den gang betalte TIL millionbeløp for hver av spillerne.

Til gjengjeld får TIL litt mindre igjen ved et videresalg. For Mbodj og Ciss hadde TIL krav på 75 prosent av salgssummen da de ble solgt til Gent og Valenciennes. Tilsvarende prosentandel for Samb og Dioury er etter det iTromsø kjenner til 70 prosent for TILs del.

I klartekst betyr det at dersom senegaleserne selges for 10 millioner får Diambars-akademiet tre millioner.

Samme lønn

Lønnsmessig betales duoen det samme. En lønn sportssjef Svein-Morten Johansen kaller «nøktern» i TIL-sammenheng. Trolig er senegaleserne plassert på samme lønnsnivå som mange av de unge spillerne som per i dag ligger på 30-40.000 kroner i måneden.

– Vi ser litt forskjellig på disse to spillerne i hva vi forventer i starten. Samb er en spiller som vi mener skal kunne konkurrere allerede i år. Med han har vi syv spillere som kjemper om fire plasser offensivt i banen. Samtidig er norsk fotball en veldig hektisk liga, sier hovedtrener Bård Flovik.

18 år gamle Dioury er en spiller som det derimot ikke forventes for mye av den nærmeste tiden. Ifølge klubbledelsen blir han mest å spille for TIL 2, i tillegg til å trene fast med A-laget.

Et par dager etter senegalesernes avtale fikk 20 år gamle Peter Aas en ettårskontrakt. Årsaken til at senegaleserne fikk en så lang avtale er ifølge TIL-ledelsen slik:

– Dette er en investering med tanke på salg. Dersom vi hadde skrevet en treårsavtale ville vi allerede i år to, altså 2018, måtte begynt å tenke på å selge dem. Ved å skrive under en fireårsavtale har vi minst tre år på å gjøre dem klar for en annen større klubb, sier sportssjef Johansen.

For etter suksessen med Diambars-produktene Mbodj og Ciss, som begge var gode for TIL da de var i Tromsø, er det ingen tvil om at målet er å utvikle Samb og Dioury til å selges til større ligaer enn den norske.

– Passer profilen vår

Derfor valgte TIL å besøke Diambars-akademiet i Senegal i januar 2016. De første to spillerne klubbledelsen la merke til var nettopp Samb og Dioury. 14 måneder senere er begge TIL-spillere.

– Da vi så de i fjor så vi raskt at det var disse to som ville passe profilen vår, sier hovedtrener Bård Flovik som sammen med sportssjef Svein-Morten Johansen var der i fem dager.

– Vi valgte å bruke tid der for å vise at vi har respekt for måten de driver på. Vi fikk fulgt spillere både på treninger, og så i tillegg Samb og Dioury i hver sin kamp. I etterkant har vi fått gode rapporter på dem, sier Flovik til iTromsø.

Skal bo sammen

Planen er at spillerne skal bo sammen i en leilighet i nærheten av Alfheim.

– Det er viktig for dem, og også økonomisk for oss. I tillegg vil vi engasjere et praktisk -sosialt fellesskap med ressursperson både i og utenfor klubben som skal følge dem opp, sier Johansen til iTromsø.

Foreløpig er verken Samb eller Dioury på papiret spilleklar.

– Vi jobber hardt for å få arbeids- og oppholdstillatelse på plass. Det kan hende det drar ut et par uker, men jeg håper det er i orden før sesongstart, sier sportssjef Johansen til iTromsø.