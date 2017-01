Sjarmtrollan knuste sin nærmeste utfordrer

Sjarmtrollan har full fart mot seriegull i eliteserien i futsal etter dagens kalasseier mot Vesterålen.

Tromsølaget vant hele 11–5 i dagens kamp i Breivikahallen mot Vesterålen, laget som fremdeles ligger på andreplass etter dagens tap.

– En god lagseier på hjemmebane i en fin ramme. Våre gjester på tribunen bidrar til en flott atmosfære i hallen hvor de får oppleve mange flotte idrettsprestasjoner, oppsummerer trener Simen Johansen noe nøkternt.

I går ble det seier 5–2 mot Nordpolen, det siste laget i tettrioen i eliteserien.

Nå har Sjarmtrollan fem poengs forsprang til disse to lagene - og to kamper til gode. Vadmyra på fjerdeplass, som har spilt like mange kamper som Sjarmtrollan, er hele ti poeng bak.

Innkasserer ikke gullet

Med ni serierunder igjen for Sjarmtrollan, betyr det at seks seire definitivt sikret seriegull.

Likevel vil ikke Johansen på noen måte innkassere edelt metall ennå.

– Det får vi se i slutten av februar. Men vi ligger godt an til medalje nå rent resultatmessig men har mye arbeid før vi er ferdig med sesongen. Vi har ennå mange tøffe utfordringer igjen og jeg opplever at vi er motivert til å gjøre en ordentlig jobb i hver kamp, sier Sjarmtrollan-treneren.