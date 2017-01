Jonas (24) skjøt Sjarmtrollan mot seriegull: - Vi har gode sjanser nå

Fredag kveld tok Sjarmtrollan i mot Nordpolen i eliteserien i futsal. Det endte med 5–2 seier til Tromsølaget.

Med tre kamper mindre spilt enn forhenværende serieleder Vesterålen avgjøres mye for Sjarmtrollan denne helgen. Seier i kveldens kamp gir et strålende utgangspunkt før morgendagens oppgjør mot nettopp Vesterålen.

Nærmer seg tittel

– Jeg synes vi gjør en god kamp i dag, det er klart vi er klar over muligheten til å ta tittelen, men vi prøver å tenke minst mulig på det og tar en kamp av gangen. I morgen møter vi Vesterålen, og det meste blir avgjort der, sier kapteinen på Sjarmtrollan Tobias Schjetne. For med dagens seier tar Tromsølaget over tabelltoppen med to poengs margin med to kamper mindre spilt enn serietoeren.

Kanonstart

Det tok ikke lang tid før vi fikk første scoring i kampen. Etter bare 17 sekunder gikk Tromsølaget opp i ledelsen ved nydelig veggspill mellom Milos Vucenovic og Jonas Simonsen der sistnevnte banket ballen i mål fra fem syv meter.

Hat-trick

Kampens store spiller Jonas Simonsen satte allerede i første omgang inn tre mål. Selv vil han ikke ta all æren.

– Jeg er fornøyd med egne prestasjoner, men også med laget som helhet. Vi gjør en god kamp. Starten av første omgang er strålende, men det skorter litt de siste ti. Seieren burde vært sikker etter første omgang. Andre omgang kontrollerer vi fint, forteller banens beste spiller Jonas Simonsen.

Lite hvile

Med kamp allerede i morgen vil det ikke bli mye tid til hvile.

-Det blir lite restitusjon, men jeg tror ikke det vil prege oss. Da vi var på tur i fjor spilte vi kamp på kvelden, og morgenen etter kamp klokken ni etter mange timers kjøretur. Da vant vi begge kampene, forteller kapteinen